أمير الجوف يُشيد بتميز شباب وفتيات المنطقة في الأعمال الفنية والتشكيلية

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتميز شباب وفتيات المنطقة المبدعين والملهمين في مجال الفنون الحديثة والتشكيلية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، رئيس نادي أدوماتوا أرت عبدالله بن حمدان الحمدان ورئيسة نادي بر أين فاين آرت زهرية بنت عبد الرحمن الدرويش يرافقهم عدد من أعضاء النادي.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرحٍ موجز من رئيسي النادي عن الجهود المبذولة لخدمة الحركة الثقافية بالمنطقة الذي يحتوي على المبدعين خاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما عبر الحمدان والدرويش عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال الفن التشكيلي، ومساندة سموه والحرص على تذليل التحديات ، وما قام به سموه من دعم من خلال اقتناء جميع لوحات الأعضاء المعروضة ضمن مهرجان الزيتون السادس عشر، والذي يعدّ دعماً من سموه لعمل الفنانات والفنانين التشكيليين خاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأعمال المكفوفين.

وفي نهاية اللقاء قدَّما لسموه هدية بهذه المناسبة وهي عبارة عن سجادة تحوي نقشاً للخط الثمودي والمسند.

يذكر أن النادي يهتم بالفنون واحتواء الهواة والتدريب والتعليم وترسيخ مفاهيم الفن الحديث وإنشاء ورشات العمل التعليمية.