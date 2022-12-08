أمير الحدود الشمالية : أرقام الميزانية .. ثمرة الإصلاحات التنموية والسياسات الواقعية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م).

وقال سموه “إن أرقام الميزانية هذا العام التي قُدرت فيها الإيرادات بنحو 1,130 مليار ريال، والنفقات بـ 1.114 مليار ريال، بفائض 16 مليار ريال ، كشفت بوضوح تام نجاح برامج الإصلاح المالي التي باشرتها الدولة، منذ انطلاق رؤية 2030، وتأكيد ملموس لنتائج مسيرة الإصلاحات التنموية والسياسات والإجراءات الواقعية والدقيقة من خلال النمو في الإيرادات غير النفطية، وتعزيز آليات التعافي الكلي للاقتصاد الوطني، التي انعكست تأثيرها في أرقام إيجابية ومستويات جودة حياة عالية للمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة”.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بقوله : لقد جسدت الأرقام الايجابية لميزانية الخير والنماء بجلاء .. الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – التي أسهمت في تعزيز هيكلة الاقتصاد واستثمار إمكاناته، مع دخول قطاعات جديدة، والتحول الرقمي والتحول الاقتصادي، والتعدد الصناعي التقني، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة المالية، التي أظهرت نتائج إيجابية تدل على متانة الاقتصاد السعودي واستقراره .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمرتكزات أساسية قامت عليها الميزانية أهمها تنمية الإنسان السعودي وتلبية احتياجاته، والعمل على تحقيق تطلعاته وآماله والمضي قدماً نحو تحقيق المستقبل المشرق

والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، و تسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية وتعزيز منهج الشفافية والإفصاح، ورفع كفاءة الإنفاق .

ودعا سموه الله تعالى، أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم على البلاد الأمن والأمان ورغد العيش، وأن يبقى هذا الوطن شامخاً بإذن الله.