أمير الحدود الشمالية: الخطاب الملكي منهج يسير عليه كل أبناء المملكة ويستلهمون من خلاله المُنطلقات والإستراتيجيات

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأكد سموه أنَّ الخطاب الملكي تميّز بشموليته، وعمقه ورصد أهم المنجزات خلال العام المنصرم ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ويعدُّ وثيقةً تاريخيةً ذات رؤية بعيدة ، رسمت ملامح السياسة الداخلية والخارجية ودعمت خطط التنمية في المجالات كافة نحو نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان ، ووضحت مواقف المملكة تجاه مختلف الملفات والقضايا العالمية.

وأشار إلى أن الخطاب جعل المواطن ومصالحه محوراً إستراتيجياً في أهداف التنمية المستدامة، من خلال الحرص على توفير سبل العيش الكريم، ويُعد منهجًا يسير عليه كل أبناء المملكة مسؤولين ومواطنين ويستلهمون من خلاله المُنطلقات والأهداف والإستراتيجيات وفق رؤية المملكة 2030.

وسأل سموه -الله عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.