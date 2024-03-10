أمير الحدود الشمالية: العلم الذي لم ولن يُنكَّس أبداً .. حفيٌّ بالاحتفاء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة يوم العَلم الذي يوافق يوم 11 مارس من كل عام.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: العلم يمثل دلالة على مسيرة شامخة وعظيمة وهو حفي بالاحتفاء، ويمثل فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علمهم الوطني الذي لم ولن يُنكَّس أبداً في أحلك الظروف وفي كل الأوقات، ويزهو بتطبيق شرع الإسلام، وقيمه الإنسانية بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وأوضح سموه أن العلم عنصر رئيس في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.

ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة وبلادنا العزيزة تنعم بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار ويديم علو رايتها.