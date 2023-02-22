أمير الحدود الشمالية : ذكرى التأسيس .. عمق تاريخي وحضارة إنسانية على مدى ثلاثة قرون

المناطق_ الحدود الشمالية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير من كل عام حيث أسس فيه الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الدولة السعودية الأولى، التي تمثل الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات.

وقال سموه : “إن ذكرى يوم التأسيس تؤكد الجذور الراسخة والفخر بالأسس الصلبة، وفرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ، على امتداد الجزيرة العربية، ويمثل مناسبة وطنية كبيرة، تؤكد مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود -رحمة الله -، وتوارثها ملوك المملكة وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله -“.

وأشار سمو أمير الحدود الشمالية إلى أن تاريخ المملكة مُنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – مروراً بالدولة الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ثم توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- موحد المملكة العربية السعودية.

وسأل سموه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.