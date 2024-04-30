أمير الحدود الشمالية: رؤية 2030 نظمت العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة بمدينة عرعر، اليوم أصحاب الفضيلة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

وناقشت الجلسة العديد من المواضيع منها العمل التطوعي بمنطقة الحدود الشمالية، وأهمية تنميته وتكامله بين كافة القطاعات والجهات تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه بأن التطوع بات رافداً تنموياً مهماً يعكس مدى التطور الثقافي والحضاري، إضافة لأهميته في تهيئة الشباب لسوق العمل, مبيناً أن رؤية 2030 مكنت ونظمت العمل التطوعي ومنظومة المشاركة المجتمعية في المملكة لنشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع.

وتحدث سموه عن ثقافة العمل التطوعي بالمملكة، بوصفه أحد محركات تنمية الإنسان، مؤكداً بأن الشباب السعودي من الجنسين يحملون الكثير من القيم الأخلاقية التي استمدوها من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة, وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بكافة الظروف بإقبالهم على الأعمال التطوعية.

وأشاد سموه بما قام به المتطوعون من جهود كبيرة في منفذ جديدة عرعر وتقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن, وكذلك تفاعلهم المتميز مع مناسبات المنطقة المختلفة.

ومن جهته أشار رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد الرميح إلى برنامج تأهيل قيادات العمل التطوعي الذي تنظمه الجامعة، لإكسابهم المعارف الأساسية والمهارات والكفاءات اللازمة، للارتقاء بهم وتعزيز دورهم في المجتمع، وبناء وتطوير مهاراتهم، ورفع كفاءة العاملين في مجال التطوع، للوصول إلى المستهدفات الوطنية، وتأهيل شباب وقيادات العمل التطوعي في الجامعة والمجتمع المحلي لصناعة وقيادة المبادرات التطوعية بكل احترافية، والمساهمة في تحسين الأداء التطوعي لدى جهات التطوع.

من جهته أفاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة خالد الرميخاني، أن إحصائية العمل التطوعي في المنطقة للعام 2023 شهدت تقدماً في أعداد المتطوعين الذين بلغوا 27,328 متطوعاً، وبفرص تطوعية بلغت 7,062 فرصة، وساعات تطوعية 494,657.50 ساعة.

واستعرض عميد كلية شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية الدكتور فرحان العنزي الفرص التطوعية المنفذة لطلاب وطالبات الجامعة خلال العام الجامعي وأهم الفئات المستهدفة.

بدورها أوضحت رئيسة جمعية لياقة بالمنطقة ابتسام العنزي، أن الفريق التطوعي بالجمعية يهدف لاستقطاب متطوعين ومتطوعات من ذوي الخبرة بالعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ برامج الجمعية ذات العلاقة بمجتمع صحي حيوي رياضي، وتقديم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

وعلى هامش اللقاء، استمع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لمداخلات واقتراحات عدد من المواطنين والمتطوعين، بعدها تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.