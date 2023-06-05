أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي للبريد السعودي

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تسلم صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي بالمنطقة ” سبل ” للعام 2023 , متضمنا تفصيلا عن المنتجات والخدمات المقدمة لعملائه ومشاريع “سبل” الإستراتيجية والمبادرات والمشاركات الاجتماعية للبريد على مستوى المنطقة وإنجازات المؤسسة لعام 2022 .

واستعرض التقرير ما تحقق من رفع لمعدلات سرعة الاستلام والتسليم للمواد البريدية والحد من الفقد والتعثر .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة نافع أبا الوكل .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان دور مؤسسة البريد كممكن لقطاع التجارة الإلكترونية ، بالشراكة مع مختلف الجهات ، وزيادة فاعلية القطاعين الخاص والعام من خلال تطویر التقنیات البریدیة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030م .