أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير السنوي عن جهود فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وأكّد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال استقباله اليوم, مدير الفرع , عبدالرحمن بن الصفاوي العنزي، دور الهيئة في الارتقاء بمستوى إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعزيز حمايتها ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعظيم دورها التنموي، واستخدامها بالشكل الأمثل، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتضمن التقرير تفصيلا عن إستراتيجية الهيئة في تحقيق الاستخدام الأمثل لمنظومة عقارات الدولة لدعم التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية.