أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لجمعية “إعلاميي الحدود الشمالية”

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، التقرير السنوي عن أعمال جمعية “إعلاميي الحدود الشمالية” , المتضمن أهم الأنشطة الإعلامية في مسارات التوعية والتهيئة والتحفيز.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميي الحدود الشمالية” ثامر قمقوم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

كما استمع سموه إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أهداف الجمعية وخططها ومشاريعها المستقبلية.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بدور وسائل الإعلام بشكل عام في إبراز المنجزات الحضارية وما تعيشه المملكة من تطور ورقي في ظل القيادة الحكيمة -حفظها الله- ، مؤكداً أهمية دور الجمعية إعلامياً لخدمة المنطقة، ودعم التواصل مع الوسائل الإعلامية بكافة اختصاصاتها وأنشطتها.