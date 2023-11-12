أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريراً عن المتدربين والتخصصات الجديدة في إدارة التدريب التقني بالمنطقة

المناطق_الحدود الشمالية

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن التدريب التقني والمهني بالمنطقة ، والتوسع في قبول المتدربين والتخصصات التدريبية الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، كما تضمن التقرير تفصيلاً عن مبادرة “فزعة تقني الشمالية” التي عملت على الاستفادة من المدربين والمتدربين في تخصص السيارات لمساعدة قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من منفذ جديدة عرعر من خلال استخدام السيارات المتنقلة الخاصة بالتدريب التقني داخل منطقة الحدود الشمالية على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عميد الكلية التقنية بعرعر المهندس حسن بن علي السليم، يرافقه عدد من القيادات التدريبية.

ونوّه سموه بالدعم والرعاية التي تحظى بها مؤسسات التدريب التقني والمهني من الحكومة الرشيدة للحقلين التقني والمهني، وتوسيع مجالات المؤسسات المعنية بصقل السواعد الوطنية، وتعزيز القوة الاقتصادية للوطن، وخفض نسب البطالة، بتأهيل وتهيئة الشباب والفتيات لسوق العمل وإنشاء الكليات المهنية في جميع مناطق المملكة وتلبية احتياجات سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, وسبل تطوير قطاع التدريب التقني والمهني والرفع من مستوى الأداء بما يسهم في تهيئة شباب وفتيات الوطن للمستقبل المهني والتقني.