أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن نتائج الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء رياض بن بدر الحزيمي.

واستمع سموه إلى نبذة عن نتائج الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المنطقة والجهود القائمة خلال الحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات والإجراءات والخطط الميدانية التي تنفذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بشباب الوطن وحمايتهم من آفة المخدرات، والتصدي بكل حزم وقوة لعمليات حيازة وترويج المخدرات والتعامل فيها بأي صورة من الصور و حماية المجتمع لكلِ ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده.