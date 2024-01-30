أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن أعمال الإفتاء بالمنطقة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, تقريرًا عن أعمال فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة, المتضمن أهم المبادرات والمحاضرات والبرامج والفعاليات التي تستهدف رفع الوعي في مسائل الفتوى وطرق الحصول عليها من مصادرها المعتمدة والسليمة ونشر العلم الشرعي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن المسعود.

وأشاد سموه بما تضمنه التقرير من مبادرات وأعمال وبرامج ومحاضرات تهم الفرد والمجتمع وتسهم بتبيان الحق للناس وتوضيحه ودرء الشبهات.

من جهته نوه الشيخ المسعود, بما يجده الفرع من دعم ومتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية.