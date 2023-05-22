أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير الأمني لشرطة المنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير الأمني الخاص بأعمال شرطة المنطقة، وتضمن التقرير تفصيلاً للقضايا الجنائية التي باشرتها والجهود الأمنية التي قامت بها في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء رياض الحزيمي .

وقدّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لرجال الأمن كافة، نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان، معرباً عن اعتزازه بما يقدمونه في المنطقة من خدمة للدين ثم الملك والوطن.

كما نوه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام في توفير الإمكانيات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة كافة، في سبيل أمن الوطن والمواطن والمقيم .