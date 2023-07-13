أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لأعمال صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لأعمال صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فهد بن فريح الشمري, حيث اطّلع سموه على تفاصيل وأرقام التقرير السنوي، وما تضمّنه من أعمال وإنجازات، تم تحقيقها لتحفيز التنمية الزراعية في المنطقة، وما قدّمه للمستفيدين خلال الفترة الماضية.

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية الدور الذي يؤديه صندوق التنمية الزراعية، بتفعيل إقراض المزارعين، وتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة بإذن الله.

ونوّه بما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وذلك سعياً لتحقيق التنمية الشاملة، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقطاع الزراعي.