أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لأعمال شرطة المنطقة ويطلع على استراتيجية العام 2024م

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير السنوي لأعمال شرطة المنطقة خلال العام المنصرم، والجهود الأمنية التي قامت بها في المنطقة، كما شاهد عرضا مرئيا عن استراتيجية شرطة المنطقة للعام 2024م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء رياض بن بدر الحزيمي وفريق العمل المرافق معه.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام في توفير الإمكانيات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة كافة، في سبيل أمن الوطن والمواطن والمقيم, مقدما شكره لرجال الأمن كافة، نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن.