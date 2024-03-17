أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير الإحصائي عن السلع وخطط فرع وزارة التجارة لشهر رمضان

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير الإحصائي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة عن متابعة الأسعار ومراقبة السلع لجهة جودتها وصلاحيتها والتأكد من توفرها وفق المواصفات القياسية وبأسعار مناسبة بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية احتياجات المنطقة.

وتضمن التقرير أهم أعمال فرع التجارة بالمنطقة والجولات الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك، والخدمات المقدمة لتحسين وتعزيز البيئة التجارية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما تقوم به وزارة التجارة من جهود لخدمة الوطن ودورها في تعزيز ومراقبة الحركة الاقتصادية, بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير عناصر المنظومة التجارية، وتعزيز ثقة المتعاملين مع فرع الوزارة وتقديم أفضل الخدمات وفق رؤية المملكة 2030.