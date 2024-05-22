أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية وما اشتمل عليه من تفاصيل عن أعمال وخدمات الفرع بالمنطقة للعام 2023.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة يزيد بن فرج السبيق, حيث تضمن التقرير برامج ومشروعات ومبادرات الصندوق لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد المنظمين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص بالمنطقة، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة، وتشجيع العمل وتطوير التثقيف والإرشاد المهني وتمكين القيادات الوطنية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما توليه الحكومة الرشيدة من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية وحرصها على إيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني.

من جهته ثمن مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية حرصه الدائم على دعم شباب وفتيات المنطقة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.