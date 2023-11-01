أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن أعمال الأحوال المدنية بالمنطقة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , اليوم, تقريراً عن أعمال المديرية العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة منصور الملافخ، حيث استمع إلى شرحٍ عن محتوى التقرير الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة ومن أبرزها البرامج الاجتماعية لكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ، ونزلاء السجون ، والوحدة المتنقلة التي شملت عدداً من المواقع في مدن ومحافظات ومراكز منطقة الحدود الشمالية.

ونوّه سموّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالتطور التقني الذي شهدته أعمال الأحوال المدنية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، في ظل ما تجده مختلف الجهات من دعمٍ واهتمام من القيادة الحكيمة ، مثمنا جهود منسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة والإدارات التابعة لها على ما يقدمونه من أعمال لخدمة المواطنين والمواطنات.

من جانبه, أعرب مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.