أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريرًا عن أعمال حرس الحدود بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن حثلين الذي قدم لسموه تقريرا عن أعمال حرس الحدود بالمنطقة , تضمن تفصيلا عن مركز الشعبة التاريخي.

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهود المبذولة التي يقدمها رجال حرس الحدود لحماية البلاد من المهربين والمتسللين ومن كل عدو يحاول أن يمس الوطن بسوء.

من جانبه، نوه اللواء بن حثلين بدعم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وحرصه ومتابعته المستمرة لأعمال حرس الحدود بالمنطقة.