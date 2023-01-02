أمير الحدود الشمالية يتفقد قرية الدويد بالعويقيلة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قرية الدويد والمواقع التاريخية، في إطار زيارته التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة العويقيلة لتفقد أحوال المواطنين ومتابعة المشاريع والخدمات المقدمة لهم وحوكمتها ميدانياً.

ووقف على المشاريع التنموية المنفذة في القرية في مختلف المجالات الخدمية.

وأكد سموه أهمية دراسة احتياجات قرية الدويد من الخدمات البلدية والصحية, والرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية, منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بالمواطن والخدمات المقدمة في مختلف مناطق المملكة.