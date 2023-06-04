أمير الحدود الشمالية يتفقد منفذ جديدة عرعر ويستقبل الحجاج العراقيين

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, منفذ جديدة عرعر البري بالمنطقة تابع خلالها تواصل قدوم حجاج جمهورية العراق الشقيق، إلى المملكة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج, ووقف على الخدمات والتسهيلات الجمركية والجوزات والصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول.

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على سير العمل في قسم الجمارك، وشاهد نموذجاً من أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة، وعن المواقع والمراحل التي يمر منها الحجاج لدخول المملكة, بعد ذلك توجه إلى قسم الجوازات واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم.

ثم توجه لمركز وزارة الحج ووقف على الخدمات العامة المقدمة في صالة الحج والعمرة في مدينة الحجاج.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في ختام الجولة التفقدية: “تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى حجاج جمهورية العراق الشقيق، القادمين إلى المملكة، لأداء فريضة الحج، عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي” وأسعدني ما شاهدته من عزيمة وجهد ودقة من العاملين في المنفذ.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين وكذلك الاهتمام والعناية المستمرة من سمو ولي العهد -رعاه الله- في كل ما يتعلق بشؤون الحج، يدل على اهتمام ولاة الأمر والمسؤولين في الدولة من الوزارات المختصة وكذلك المواطنين المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة.

وأشار سموه إلى أن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر على الأصعدة كافة، إلى جانب الإسهام في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.