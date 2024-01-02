أمير الحدود الشمالية يتفقد ميدانيًا أحياء محافظة طريف

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بجولة ميدانية تفقدية لأحياء وشوارع محافظة طريف اطلع خلالها على الخدمات المقدمة.

ووجه سموه أمين المنطقة فواز المطيري، ورئيس بلدية المحافظة محمد الورده، بضرورة تصحيح الملاحظات البلدية والخدمية ورفع كفاءتها بشكل مستمر، وتغطية جميع المواقع وفق الاحتياجات عبر خطط مرحلية، والحرص على تحسين مستوى الخدمات البلدية.

وأكد أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية بما يحقق الصالح العام، في ظل الدعم الذي تلقاه المنطقة من القيادة الحكيمة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن، وبما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، موجهًا بتأهيل عدد من الشوارع الرئيسة بشكل مناسب وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام، والنظافة وتنسيق الحدائق وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنة المُدن.