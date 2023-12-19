أمير الحدود الشمالية يتفقد ميدانيًا الخدمات البلدية ويستقبل المواطنين بمركز حزم الجلاميد

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, الخدمات البلدية بمركز حزم الجلاميد في جولة ميدانية.

ووقف سموه على مكتب الخدمات البلدية في مركز حزم الجلاميد، واستمع لنبذة من أمين منطقة الحدود الشمالية فواز بن صالح المطيري عن المشروعات المنفذة وعقود النظافة والصيانة في المركز وفي قريتي ابن بكر وابن سعيد.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في المركز والقرى والهجر بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين ووفق رؤية المملكة 2030، موجها بالمتابعة المستمرة, ورفع مستوى النظافة والعمل على صيانة الشوارع والحدائق وتأهيلها والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي، وتقديم الرعاية الصحية الأولية بالشكل المثالي والمناسب.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر مركز حزم الجلاميد اليوم، عددا من المواطنين.

وأشار سموه إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدًا أن المواطن هو الغاية الأسمى للعمل وهو المستهدف في كل برامج التنمية.

وقد استمع سموّه خلال الاستقبال لطلبات المواطنين التي تحظى باهتمامه.