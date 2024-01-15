أمير الحدود الشمالية يدشن الخدمات الصحية الافتراضية و 15 جهازًا لغسيل الكلى في مستشفى رفحاء العام

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دشّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الحدود الشمالية في مستشفى رفحاء العام , اليوم, الخدمات الصحية الافتراضية التي تستهدف تسخير أحدث تقنيات الرعاية الصحية الافتراضية بشكل نوعي لتسهيل الحصول على الخدمات التخصصية في الوقت المناسب وفي أوسع انتشار ممكن , وتقديم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية.

ولدى وصول سموه إلى مقر مستشفى رفحاء العام دشن سموه 15 جهازًا لغسيل الكلى و15 كرسيًا للمرضى , بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان الشمراني, والمدير التنفيذي للتجمع الصحي مروان اليحيى, وعدد من القيادات الصحية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافة، وصولاً لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على قطاع الرعاية الصحية.

وأكد أن التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي يشكَّل أولوية إنسانية، نظراً للمعاناة المستمرة لمرضى الفشل الكلوي من جراء الحاجة إلى الغسيل المتكرر، مشدداً على أهمية تقديم جميع الخدمات المناسبة لجميع المرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتسخير الإمكانات لخدمتهم.