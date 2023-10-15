أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة وحدة الصف واجتماع الكلمة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة ناصر بن حنيف الرويلي ، مبادرة “وحدة الصف واجتماع الكلمة”، التي تطلقها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتتناول مجموعة من المناشط التي تؤكد أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد المباركة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بهذه المبادرة المهمة والنوعية التي ستسهم إن شاء الله في تعزيز وحدة الصف واجتماع الكلمة وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي, منوهًا برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ التطرف والتشدد بما يتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي بما يعزز القيم الأخلاقية وقيم ومفاهيم الانتماء للوطن.