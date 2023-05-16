أمير الحدود الشمالية يدشّن المعرض المتنقل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، المعرض المتنقل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المنطقة، ضمن جولة تطوير القطاع التي تجوب 13 منطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في مكتبه بالإمارة، لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير المكلف المهندس مشاري الظريف، وعدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وتهدف جولة تطوير القطاع التي وصلت منطقة الحدود الشمالية إلى التعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وإيجاد شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال ابتكار المبادرات لمواجهة تحديات الجمعيات في المنطقة.

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، جميع الجمعيات في القطاع غير الربحي في المنطقة إلى تحفيز منسوبيها إلى التسجيل والانضمام لخدمات جولة تطوير القطاع غير الربحي والاستفادة من برامجها التطويرية والتطوعية في بناء القدرات وتحقيق التنمية الاجتماعي، وتعزيز الشراكات النوعية مع الجهات المختلفة ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أولت القطاع غير الربحي اهتماماً بالغاً لما له من دور كبير في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم فئات المجتمع المستفيدة وبوصفه رافداً فاعلاً في تحقيق التنمية المجتمعية.