أمير الحدود الشمالية يدشّن مبادرة “في شهر الخير أبشر بالخير 4”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، و مدير التنمية الاجتماعية عايد العنزي المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار “في شهر الخير أبشر بالخير 4”.

وتستهدف المبادرة إلى رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في شهر رمضان المبارك من خلال تأمين وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك وتقديم عدد من البرامج المختلفة، للمستفيدين من الجمعيات والمقيمين في المنطقة وبمشاركة عدد من المتطوعين.

وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان هذه المبادرة واستمرارها للعام الرابع وما تقدمه الجمعيات الخيرية كأحد أعمال التكافل الاجتماعي التي تُميز أبناء المملكة، منوهاً بما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030، وفي ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة لجميع القطاعات.