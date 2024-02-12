أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع استعدادات المنطقة للاحتفاء بـ”يوم التأسيس”

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بمحافظة رفحاء اليوم, اجتماع استعدادات الجهات الأمنية والحكومية للاحتفاء بـ”يوم التأسيس” بالمنطقة, بحضور عددٍ من القيادات الأمنية، ومديري الإدارات الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية، وخطة السلامة للمديرية العامة للدفاع المدني، وأهم فعاليات وبرامج وزارة الثقافة في المنطقة، واستعراض تجهيزات أمانة المنطقة لموقع الاحتفال، وخطة مشاركة فرع وزارة الرياضة.

واطلع سموه على الاستعدادات القائمة في مدن ومحافظات المنطقة المواكبة للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.

وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.