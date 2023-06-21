أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع الإدارات الخدمية والأمنية لمناقشة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأكد سموه في مستهل الاجتماع أهمية تسخير جميع الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، ومتابعة تهيئة المتنزهات العامة وفرق العمل والصيانة، إضافةً إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي، وتسهيل حركة السير خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ووضع الخطط الوقائية لضمان استمرار التغذية الكهربائية في جميع المدن والمحافظات والقرى والمراكز والهجر.

وناقش الاجتماع الخطط التشغيلية الخاصة بعيد الأضحى التي تشتمل مواصلة تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية، ومراقبة غلاء الأسعار والغش التجاري، والتأكد من توفر الشروط الصحية في منشآت الأغذية ، وتحديد وتهيئة سوق الأنعام ومضاعفة الجهود المبذولة لتهيئة المسالخ ونظافتها والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها ، وتطبيق الاشتراطات الصحية ، وأتاحة فرصة حصول أصحاب المطابخ على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي .

كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي شملت الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية.