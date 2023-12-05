أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع الخدمات البيئية في المنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة اليوم، اجتماع الخدمات البيئية في المنطقة.

وناقش الاجتماع الوضع الحالي للزراعة البعلية ومدى مساهمتها في الأمن الغذائي المحلي والتنمية الريفية المستدامة، كذلك رفع مستوى الوعي البيئي، ودراسة أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه البيئة ، كما تضمن جدول الأعمال عدداً من موضوعات الالتزام البيئي وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة.

ونوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى لتحقيق التنمية المستدامة ، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجيات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للإسهام في الأمن الغذائي.

حضر الاجتماع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس بندر بن صالح الهداية، ومدير المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي بالمنطقة سعد بن خلف العنزي، ومدير تنمية الغطاء النباتي بالمنطقة زياد بن خليف العنزي.