أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع العرض المرئي عن استراتيجية مدينة وعد الشمال الصناعية “مُدن”

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في الإمارة اليوم, اجتماع العرض المرئي عن استراتيجية مدينة وعد الشمال الصناعية “مُدن”, التي تهدف إلى الإسهام في تعزيز ورفع الاقتصاد الوطني، وتحقيق المستهدفات الوطنية لتطوير الاقتصاد المناطقي للحدود الشمالية، وإيجاد وظائف وتطوير الكوادر الوطنية بقطاع الصناعة بالمنطقة.

وتضمن العرض المقدم من فريق”مُدن” , تفصيلا عن منهجية بناء وتطبيق الاستراتيجية، وأهم الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي والخدمات المساندة، والمراحل التسلسلية لبناء الاستراتيجية، وآليات الموائمة مع الاستراتيجيات الوطنية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, بما تضمنته استراتيجية مدينة وعد الشمال الصناعية من تعزيز للتنمية المستدامة بمنطقة الحدود الشمالية، بمزاياها النسبية والاستثمارية، اتساقًا مع دورها لتحقيق التطلعات الوطنية من خلال تعزيز التواصل مع الشركاء والمستثمرين وتهيئة بيئة تنافسية، وتوفير الفرص الداعمة لأعمال رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وفّرت كل سبل النجاح لمدينة “وعد الشمال ” لتكون مدينة صناعية نموذجية متكاملة، تدعم قطاع التعدين لأن يكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، بعد النفط والبتروكيماويات, مؤكدًا حرصه على تقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وتوسع الأعمال في المنطقة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.