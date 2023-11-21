أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع العرض المرئي عن أعمال ومبادرات وبرامج جمعية “ألفة”

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم, اجتماع العرض المرئي عن أعمال ومبادرات وبرامج جمعية التنمية الأسرية “ألفة” بعرعر, بحضور مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مقبل العنزي.

وتضمن العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية زيد العنزي وأعضاء مجلس الإدارة, تفصيلاً عن برامج وأنشطة الجمعية ومن أهمها تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج التي استفاد منها 1415، وبرامج تأهيل، وتمكين 30 أسرة، والإصلاح الأسري لـ 502 أسرة.

وتضمنت المبادرات المنفذة مبادرة الزواج “ستر” مع جامعة الحدود الشمالية وبلغ عدد المستفيدين 45 طالباً وطالبة ، ومبادرة المستشار الأسري الزائر, التي شملت أكثر من 15 مقراً (مدارس – مستشفيات – مستوصفات – سجن عرعر ), ومبادرة الأسرة بناء واستقرار استفاد منها أكثر 420 ألفاً.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تضمنه العرض من برامج وأنشطة ومبادرات ذات أثر لتحقيق الإصلاح والإرشاد الأسري والحلول لمعالجة كل القضايا الأسرية، وصولاً بإذن الله لأسرة مطمئنة ومجتمع فاعل، مؤكداً أهمية تقديم الخدمات الاجتماعية لتعزيز القيم داخل أفراد المجتمع في ظل الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات غير الربحية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.