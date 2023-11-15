أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع العرض المرئي عن أعمال وخطط وبرامج شؤون الإسكان بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة اليوم, اجتماع العرض المرئي عن أعمال وخطط وبرامج شؤون الإسكان بالمنطقة، ومشروعات الإسكان التنموي وتطوير الأراضي الوزارية، والفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وأكد سموه أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص وأحدثت نقلة في القطاع السكني، وسهّلت حلول تملّك المواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان من خلال مبادرة الإسكان التنموي، منوهاً بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها وترفع جودة حياة أفراده.

ووجه سموه بدراسة إمكانية زيادة عدد المساكن لمستفيدي الإسكان في مدينة عرعر إلى ٥٠٠ مسكن بدلا من ٣٤٢.

بدوره, قدم مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن صعفق العنزي, شرحاً عن أهم البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية والأعمال والمشروعات المنفذة حالياً لخدمة المستفيدين.وقد اطلع سموه على سير العمل بمشروعات الإسكان.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.