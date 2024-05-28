أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية الأول للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية الأول للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وعبّر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن شكره وامتنانه لما تحظى به منطقة الحدود الشمالية كسائر مناطق المملكة، من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ومنوها بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- واهتمامه بتحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية من خلال تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية برئاسة سموه.