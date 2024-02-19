أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة.

ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة والنجاحات التي حققوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية, داعياً إلى التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة واستعدادها التام لتنفيذ المهام المُوكلة إليها على الوجه المطلوب.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.