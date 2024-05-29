أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ,اليوم, اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة, بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات المشاركة, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وناقش جدول أعمال الاجتماع مؤشرات برنامج التوطين بالمنطقة للعام 2023م والتقرير الخاص للجنة المتابعة الميدانية ، ومتابعة توصيات اجتماع اللجنة الإشرافية العليا .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية رفع نسب التوطين، وتمكين المواطنين من الفرص الوظيفية، من خلال إيجاد نماذج عمل جاذبة للكوادر ومشجعة لها، إضافة لتشجيع القطاع الخاص في رفع نسب التوطين ، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية ، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 .

منوهًا بحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ومستقرة .

كما ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.