أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع العاشر للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، في قاعة الاجتماعات بالإمارة الاجتماع العاشر للجنة, بحضور أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال التوصيات في الاجتماع الماضي، المتضمنة تشكيل لجان في المحافظات ” رفحاء ، وطريف ، مكونة من المحافظة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وشرطة المحافظة وتكون مهمتها دراسة الحالات.

كما اطلع الاجتماع على مشروعات الإسكان التنموي في المنطقة , فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية 1685 بمجموع 8 مشروعات.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان التنموي وحالة المستهدفات وتحديث لحالة المشروعات في المنطقة، من خلال مسارات الدعم والتمكين المختلفة لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها.

كما بحث الاجتماع تحديد آليات التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء البرنامج من الجمعيات الخيرية في الوصول للفئات المستحقة والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من التوصيات.