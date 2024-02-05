أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الـ11 للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، في مقر الإمارة اليوم , الاجتماع الحادي عشر للجنة, بحضور أعضاء اللجنة.

ونوه سموه في مستهل الاجتماع بالاهتمام والمتابعة والدعم من القيادة الحكيمة للمجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها, مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة كبيرة في القطاع السكني وسهّلت حلول تملّك المواطنين.

وناقش الاجتماع الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان التنموي وحالة المستهدفات وتحديث حالة المشروعات في المنطقة، من خلال مسارات الدعم والتمكين المختلفة لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي , حيث بلغ عدد المشروعات السكنية 8 مشروعات تضمنت 1685 وحدة سكنية.

كما ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من التوصيات.