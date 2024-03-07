أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الأول للجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية الأول، بحضور جميع أعضاء اللجنة، وذلك بعد صدور قرار سموه بتشكيل اللجنة.

وتناول الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تمحورت حول اعتماد رؤية ورسالة وأهداف اللجنة، وبناء خطة تشغيلية للجنة، واقتراح حقيبة حوافز لرجال الأعمال والقطاع الخاص المساهم باللجنة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن عمل لجنة المسؤولية الاجتماعية يمثِّل أهمية كبيرة وتكاملاً مهماً بين عمل الأجهزة الحكومة والمؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع ويعزِّز قيمَ المواطنة الراسخة في العطاء والتكافل الاجتماعي, مشيراً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورها في رفع شأن برامج المسؤولية الاجتماعية، والارتقاء بمسؤولية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تجاه المجتمع، وتأصيل العمل المجتمعي ونشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.