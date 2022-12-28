أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع التاسع للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في قاعة الاجتماعات بالإمارة, الاجتماع التاسع للجنة, بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أن توجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان من خلال مبادرة الإسكان التنموي.

ونوه سموه بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها.

وأشاد سمو أمير الحدود الشمالية بجهود أعضاء اللجنة التنفيذية، سعياً لتحقيق مستهدفات لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة، من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية، وتقديم الحلول السكنية التي تكفل رفع نسبة التملّك للفئات المستهدفة من برنامج الإسكان التنموي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ،موجهاً سموه ببذل المزيد من العمل.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان التنموي وحالة المستهدفات وتحديث لحالة المشروعات في المنطقة، من خلال مسارات الدعم والتمكين المختلفة لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وناقش الاجتماع تحديد احتياج المنطقة للإسكان التنموي الذي بلغ 3698، فيما بلغت المشروعات تحت التنفيذ في المنطقة 1208، بينما بلغ عدد الوحدات المسلمة للمستفيدين 534، كما اطلع الاجتماع على عدد الاراضي المخصصة للإسكان التنموي التي بلغت 1365.

وبحث الاجتماع تحديد آليات التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء البرنامج من الجمعيات الخيرية في الوصول للفئات المستحقة والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، وجرى التطرق لآلية لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن.