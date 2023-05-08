أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الثاني لمراحل سير مشروع التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي

المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الثاني لمناقشة الخطة التفصيلية لمراحل سير مشروع التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي بإمارة المنطقة، بحضور منسوبي إمارة المنطقة وأعضاء الشريك الاستشاري للمشروع.

ويهدف مشروع التحول تمكين الإمارة من القيام بمسؤولياتها أثناء تطبيق معايير المحاسبة والسياسات المحاسبية للقطاع العام ، ومعالجة الفجوات بالإضافة إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية وتشمل دعم اتخاذ القرارات، ودعم عمليات التخطيط، وتحسين جودة المعلومات المالية، وتحسين الأداء المالي وقابليته للمقارنة، وإنشاء نظام مالي موحَّد ومتكامل ودقيق، وزيادة موثوقية حصر الأصول والالتزامات، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية السعودية 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع وزيادة التركيز لتعزيز الرقابة ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.

وناقش الاجتماع خطة العمل والحوكمة للمشروع والمخطط الزمني والخطة التنفيذية لإنهاء المشروع ، وموائمة ممكنات التحول لآلية عمل إمارة المنطقة.

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إن النظام المحاسبي الذي هو أحد مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، يُعد عنصراً رئيساً في إدارة الأداء ومراقبته، التي من خلالها تستطيع المنشأة قياس خطط الأعمال لديها ومراجعتها وتعديلها وقياس مدى تحقيق أهدافها لتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية وتحسين النظام المالي وتوحيد المعايير المحاسبية.

ونوه بالدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، والمتابعة من سمو وزير الداخلية لكل ما يسهم في تطوير العمل في إمارات المناطق وتحسين الأداء إلى الأفضل.