أمير الحدود الشمالية يرعى حفل ملتقى “حياة” الأول لسرطان الثدي ويشهد توقيع 9 اتفاقيات تعاون

المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ,اليوم, حفل ملتقى “حياة “الأول لسرطان الثدي, بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي.

ولدى وصول سموه مقر الفعالية في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر، دشن ملتقى ” لانك حياة ” ثم تجوّل في المعرض المصاحب.

بعدها ألقت رئيس جمعية “حياة” لسرطان الثدي شعاع الجلعود كلمة خلال الحفل المعد لهذه المناسبة , أشارت فيها إلى أهم مبادرات وبرامج الجمعية في تصحيح المعتقدات الخاطئة عن سرطان الثدي, إضافة إلى تشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر ، مؤكدة أن الملتقى الطبي الأول الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يستهدف التوعية والتثقيف بمرض سرطان الثدي من كل النواحي ومن خلال محاور وقائية وتوعوية وتأهيلية.

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية والمتعافيات، ثم أوبريتا بعنوان “أنت الأهم”, إثر ذلك كرم سموه المشاركين والرعاة , وتسلم درعا تذكاريا بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل, شهد سموه توقيع 9 اتفاقيات تعاون بين جمعية “حياة” لسرطان الثدي وكل من جمعية زهرة لسرطان الثدي، وبنك الجزيرة وجامعة الحدود الشمالية والجمعية السعودية للسرطان وكلية الشمال للتمريض وموسسة سليمان الراجحي والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والمجلس التنسيقي للجمعيات وجمعية صحتي بطلعة التمياط.

وتستهدف الاتفاقيات تعزيز أنماط الحياة الصحية تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية المملكة 2030، وتقديم المبادرات التوعوية لسرطان الثدي في إطار جهود الحكومة الرشيدة في مجال التنمية الصحية.

كما سيشهد الملتقى إطلاق عربة الفحص الماموقرام ومسيرة للسيارات في الطرقات المهمة والفرعية للتنوية والتوعية بالمرض بمشاركة عدة جهات، كما يتضمن جلسات طبية بحضور متحدثين من مختلف مناطق المملكة.