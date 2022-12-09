أمير الحدود الشمالية يرفع التهنئة للقيادة على نجاح قمم الرياض

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.

وقال سموه في تصريح بمناسبة نجاح القمم: لقد جسدت هذه القمم الكبيرة والفريدة بجلاء ووضوح الدور الإستراتيجي والقيادي المهم الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي ،كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بما حباها الله -عز وجل- من قيادة حكيمة وقوة اقتصادية وسياسية وروحية.

وأكد سموه أن هذه القمم غير المسبوقة التي التأم شملها في رياض العرب أسست لانطلاقة تاريخية للعلاقة بين المملكة والصين، وتهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات، وأكدت على صدق جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والسلم والرفاه إقليمياً ودولياً و تحقيق مستويات عليا من التعاون والتنمية والمصالح المشتركة.

وبين سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن إعلان الرياض الصادر عقب القمم يعزز الشراكة الوثيقة بين قادة الدول الخليجية والعربية وجمهورية الصين الشعبية لمد جسور التواصل مع الصين والخروج بتصور وآليات تفاهم مشتركة وإطلاق ودعم المبادرات النوعية ودعم المصالح الجوهرية، والدفع بالشراكة الإستراتيجية الخليجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب والارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية إلى آفاق أوسع.