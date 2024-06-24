أمير الحدود الشمالية يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم، أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية والأمنية كافة, في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.