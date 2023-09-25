أمير الحدود الشمالية يستقبل القضاة ومديري الإدارات الحكومية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مقر الإمارة اليوم، أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ، ومسؤوليِ القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 .

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الاستقبال إلى الإنجازات المتواصلة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، وما وصل إليه الوطن من نمو وازدهار وإنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات، أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.

ودعى سموه الله – عز وجل – أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة -أيدها الله-، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان ورغد العيش، وأن يبقى هذا الوطن شامخاً -بإذن الله-.