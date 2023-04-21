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أمير الحدود الشمالية يستقبل القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أبريل 2023 - 11:57 صباحًا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للجهات الأمنية والعسكرية كافة, في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.

ونقل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

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