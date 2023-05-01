أمير الحدود الشمالية يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك , حيث بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة.

ووجه سموه الجميع بأهمية العمل الجاد والمخلص لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتحمل المسؤولية بأمانة وإتقان وإخلاص، والعمل مع مختلف فروع القطاعات الحكومية بالمنطقة والمنشآت الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح التعاون والتكامل والتنسيق لتنمية المنطقة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان سمو أمير الحدود الشمالية استقبل يوم عيد الفطر المبارك في مقر الإمارة وكلاء ومنسوبي إمارة المنطقة.