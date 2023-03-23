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أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس 2023 - 12:44 صباحًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أصحاب الفضيلة والمعالي , ومديري الإدارات الحكومية، وعددا من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ومشايخ القبائل وجمعا من المواطنين الذين قدموا التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادل سموه الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، و يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس 2023 - 12:44 صباحًا
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