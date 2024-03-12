أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة أمس الاثنين، أصحاب الفضيلة ومديري الإدارات الحكومية، وعدداً من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين الذين قدموا التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادل سموه الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات ويتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وأشار سموه إلى حملة “جود المناطق” التي تشارك فيها إمارة منطقة الحدود الشمالية وتستهدف تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 198 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

وقال سموه بمناسبة يوم العَلم : العلم يمثل دلالة على مسيرة شامخة وعظيمة وهو حفي بالاحتفاء، ويمثل فرصة للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه علمهم الوطني الذي لم ولن يُنكَّس أبداً في أحلك الظروف وفي كل الأوقات، ويزهو بتطبيق شرع الإسلام، وقيمه الإنسانية بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.