أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين من رؤساء المحاكم والقضاة بمناسبة عيد الأضحى

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبادل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, رؤساء المحاكم والقضاة التهنئة، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع.

وأثنى سموه, على الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للقضاء، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع.