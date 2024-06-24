ادارة صحيفة المناطق تهنئ زوارنا الكرام بحلول موسم الحج العظيم للعام 1445 هـــ

منطقة الحدود الشماليةأبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين من رؤساء المحاكم والقضاة بمناسبة عيد الأضحى

24 يونيو 2024 - 2:24 مساءً

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبادل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, رؤساء المحاكم والقضاة التهنئة، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع.

أخبار قد تهمك

وأثنى سموه, على الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للقضاء، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع.

الوسوم
24 يونيو 2024 - 2:24 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى